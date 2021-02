Josh O'Connor, de The Crown, diz que inicialmente recusou papel de Príncipe Charles

"Eu não sei onde estive, eu não sei como eu perdi essa série mágica. E então eu me apaixonei pela série, e me encontrei com o pessoal e eles me convenceram e disseram, 'Esse é um papel incrível'. E eles me contaram a história e a jornada que íamos seguir e foi uma decisão muito fácil", revelou.

O'Connor, de 30 anos, claramente fez a escolha certa, recebendo ótimas críticas por sua atuação como Príncipe Charles, o que lhe rendeu uma indicação de Melhor Ator em Série Dramática na premiação desta noite, assim como quatro de seus colegas de elenco.