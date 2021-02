Nego Di questiona tratamento da Globo com Conká e diz que Lucas foi expulso

Nego Di, que se arrependeu de suas atitudes no BBB21, acusou a Rede Globo de manipulação no reality através de diversos vídeos postados no Stories do Instagram. Nego Di questionou o tratamento recebido por Karol Conká após saída, e afirmou que Lucas Penteado foi expulso do programa.

"A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais. Fod*-se que tem contrato. Azar. Eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, tava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no raio-x, fui xingado. 'Ah, tem que pedir depois do raio-x'. 'Mas tô três dias pedindo, tô com unha encravada, tô fodid*'. As pessoas trocavam microfone quatro vezes no dia, eram chamadas no confessionário e voltavam pareciam que tinham sido benzidas, voltavam uma pessoa mais equilibrada, de luz, sensitiva", disse ele.

"Eu quero entender. As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas pro Lucas não apareceram. Aí eu vi gente que falou 'não, mas eu tava no Pay-Per-View 24h'. Mano, quem vê o Pay-Per-View sabe: do nada tá filmando, troca de câmera, corta, em tempo real. Fora as edições que vão pra Globo. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Só que em determinado momento parece que não vale a pena pra eles mostrar o lado bom porque estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, quando aparece a Lumena, quando eu aparecia, rolava até trilha sonora. Eles fizeram uma novela. Essa é a grande verdade".