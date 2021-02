Cachorros de Lady Gaga são recuperados dois dias após roubo

Os cachorros de Lady Gaga foram recuperados dois dias após roubo. A polícia de Los Angeles confirmou que os buldogues franceses foram entregues à Gaga nessa sexta-feira, 26.

As autoridades disseram que "uma mulher se encontrou com a equipe de Lady Gaga e os detetives de homicídios de assaltos na Estação Olímpica do Departamento de Polícia de Los Angeles com os dois cães desaparecidos levados no recente roubo de rua em Hollywood. A mulher encontrou os cachorros e entrou em contato com a equipe de Lady Gaga para devolvê-los. A identidade da mulher e o local que os cães foram encontrados permanecem confidenciais devido à investigação criminal ativa e por sua segurança".

Koji e Gustav foram roubados na noite do dia 24 de fevereiro por um assaltante desconhecido que atirou no passeador de cães da cantora antes de fugir de carro. O passeador, Ryan Fischer, deve ter uma recuperação completa.

"A vítima está em condição estável após o tiro e seus machucados foram descritos como sem risco de vida", disse o comunicado da polícia. "Os detetives de homicídios de roubo do LAPD continuarão investigando para garantir que as pessoas responsáveis sejam presas e levadas perante a justiça".

Logo após a notícia do roubo, Gaga ofereceu US$500 mil, cerca de R$2,7 milhões, como recompensa perante a entrega dos animais.