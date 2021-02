Por que os clubes de futebol estão investindo no mercado de eSports

Em acordo com a Dexteriry, o Santos Futebol Clube formou equipes de League of Legends, CS:GO e Rainbow Six Siege. Em 2018, o clube iniciou parceria com a Select Esports e participa até mesmo de campeonatos femininos <3

A equipe feminina, aliás, se destacou entre as melhores do Brasil no FPS da Valve, desenvolvedora do Counter-Strike e Dota 2. E outros times vem demonstrando interesse em eSports, como Vasco da Gama e São Paulo FC.