Tom Brady e Gisele Bündchen celebram 12 anos de casamento

Gisele também compartilhou um tributo a Tom no Instagram, postando algumas fotos retrospectivas dos dois.

"Feliz aniversário, meu amor! Não posso acreditar que já se passaram 12 anos! Já passamos por muita coisa e crescemos muito juntos. Não há nada que eu ame mais do que você e nossa família e não há ninguém com quem eu prefira compartilhar minha vida do que você! Te amo".