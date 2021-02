Recomendado para você : Fãs acham que Meghan Markle revelou sexo do 2º bebê com este acessório

Meghan Markle e Príncipe Harry serão papais novamente! E os fãs acham que Meghan e Harry estão dando pistas sobre o sexo do 2º bebê.

Depois de anunciar que está esperando outro filho, o casal apareceu em vídeo pré-gravado para o evento Stream On do Spotify, marcando a primeira vez que foram vistos publicamente após a notícia da gravidez.

No registro, os papais sentam lado a lado em um sofá. A ex-atriz usa um vestido Oscar de la Renta, no valor de US$ 3.490, adornado com flores e frutas cítricas.

No entanto, não foi apenas o look de grife que chamou a atenção. Os admiradores logo notaram os acessórios usados por Meghan, sendo seu anel de noivado, sua aliança de casamento, uma pulseira da Cartier, um relógio dourado e um anel de joia rosa em destaque em seu dedo médio direito.