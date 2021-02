A doce reação de Hailey Bieber quando Justin anuncia o álbum Justice

Justin Bieber está pronto para embarcar em mais uma jornada musical! E Justin possui um apoio pra lá de especial: o de Hailey Bieber.

Nesta sexta-feira, 26, os fãs do cantor surtaram quando ele foi ao Instagram a fim de anunciar a capa de seu novo álbum, intitulado Justice.

"JUSTICE o álbum 19 de março. Em uma época em que há tanto de errado com este planeta ferido, todos nós ansiamos por cura e justiça para a humanidade", escreveu o astro na legenda do post. "Ao criar este álbum, meu objetivo é fazer música que proporcione conforto, fazer músicas com as quais as pessoas possam se identificar e se conectar para que se sintam menos sozinhas".

"O sofrimento, a injustiça e a dor podem deixar as pessoas desamparadas. A música é uma ótima maneira de lembrar um ao outro que não estamos sozinhos. A música pode ser uma maneira de nos relacionarmos e nos conectarmos. Eu sei disso. Não posso simplesmente resolver a injustiça fazendo música, mas sei que, se todos fizermos nossa parte, usando nossos dons para servir a este planeta e uns aos outros, estaremos muito mais próximos de estarmos unidos".