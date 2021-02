MC Rebecca tenta controlar Anitta dos homens no clipe de Tô Preocupada

MC Rebecca e Anitta lançaram mais uma! Nesta sexta-feira, 26, MC Rebecca e Anitta lançaram o clipe da música Tô Preocupada (Calma Amiga).

Depois do hit Combatchy, que também conta com Lexa e Luísa Sonza, a dupla de cantoras retornou juntas ao cenário musical com um funk proibidão, estilo 150 bpm. A produção é do DJ Will 22.

A letra da canção fala de uma mulher preocupada com a amiga, que só pensa em ter relações sexuais. Mas gente!

"Vocês vão se identificar com a minha personagem. E Rebecca é a amiga que fica tentando me controlar", conta a dona do hit Loca, que fez toda a direção do clipe.

Esta é a primeira música de Anitta em português lançada em 2021.