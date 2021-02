Arthur do BBB21 diz que nunca beijou homens: "Nada contra"

Arthur Picoli, que foi defendido por ex-namorada, participou da brincadeira "Verdade ou desafio", com os brothers do BBB21. Entre as perguntas, Arthur foi questionado se ele já tinha beijado homens.

Na vez de Fiuk, o cantor mostrou curiosidade sobre a sexualidade do treinador de crossfit. "Já ficou com homem?", perguntou ele.

Em resposta, Arthur disse: "Não, nada contra, mas não".