Bruna Marquezine arrasa ao dançar até o chão e leva web à loucura

Bruna Marquezine sempre leva seus fãs à loucura e na quinta-feira, 25, não foi diferente! Bruna apareceu dançando até o chão nos bastidores de um ensaio e passou a ser um dos nomes mais comentados do dia.

Em seus Stories no Instagram, a atriz repostou o vídeo do stylist Jeff Ferrari do qual aparece rebolando ao som de Solinho da Rabeta, de Léo Santana.

A musa ainda exibe suas curvas ao usar um shortinho e camisa jeans, além de sandálias estilo gladiadora nos pés.