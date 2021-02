Recomendado para você : Casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina desagrada pais de surfista, diz jornal

Yasmin Brunet e Gabriel Medina se mostram bem felizes após se casarem no Havaí. Mas, segundo o jornal Extra, nem todos ficaram contentes com a união entre Yasmin e Medina.

De acordo com o veículo, os pais do surfista não estão mais tão próximos dos recém-casados quanto antes.

O clima tenso gerou até unfollows no Instagram. Yasmin e Medina não seguem mais Charles Medina e Simone Medina na rede social. A mãe e o padrasto do profissional também deixaram de participar das mídias do casal.

O Extra apontou que dois dos motivos podem ser o "controle de Yasmin" e a tal da síndrome do ninho vazio dos pais do surfista.

"Ao longo do namoro deles, Gabriel já tinha deletado vários amigos do Instagram e não seguia mais nenhuma de suas amigas, principalmente as que ele já tinha ficado. Nem Bruna Griphão, que a mãe dele nunca deixou de seguir. Todo mundo diz que foi Yasmin que pediu", revelou uma fonte próxima aos dois.