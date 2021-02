Príncipe Harry diz que imprensa britânica estava destruindo sua saúde mental

Toby Melville /PA Wire

"Tudo foi feito de trás para frente com a gente, então na verdade, nós passamos muito tempo a sós, ao invés de ir na casa de amigos, ou sair para jantar, onde existem outras distrações. Não houve distrações e foi ótimo. Foi incrível. Nós fomos de 0 a 60 nos primeiros dois meses", afirmou.

O apresentador então pede que o príncipe descreva um dia típico com Meghan e o filho Archie, em Santa Bárbara.

"Dependendo de como o dia foi, e o quão atarefado foi: faço o chá de Archie, dou um banho nele, leio um livro para ele, o coloco no chão, desço as escadas, Meg deve estar cozinhando, ou pedindo uma comida, subo as escadas, sento na cama, ligo a TV, assisto Jeopardy!, talvez assisto um pouco de Netflix", disse ele.

E quel é a sua opinião sobre a série que retrata a realeza britânica, The Crown? Ele revelou: "É ficcional, mas é vagamente baseado na verdade. Eu fico muito mais confortável com The Crown do que quando eu vejo histórias escritas sobre minha família, minha esposa, ou sobre mim. Porque é a diferença entre elas, que isso é obviamente ficção, leve como quiser, mas isso de ser noticiado como um fato porque você é supostamente notícia. Eu tenho problemas reais com isso".

Ao falar sobre o filho Archie, o príncipe revela que o garoto é "histérico" e tem "a personalidade mais incrível".