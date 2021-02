Ana Maria brinca que "tentou" viajar, mas elogia entrevista de Karol Conká

Ana Maria Braga refletiu na manhã desta quinta-feira, 25, sobre sua experiência de entrevistar Karol Conká no Mais Você, da Globo. E Ana Maria chegou a dizer que tentou viajar para não receber Conká.

Claro que tudo não passou de uma brincadeira, já que diversos memes tomaram conta da Internet sobre o assunto. Como os fãs sabem, a apresentadora costuma pegar pesado com os eliminados do BBB.

A cantora, por sua vez, causou polêmica tanto fora quanto dentro da casa, e ainda conquistou o recorde de maior rejeição da história do programa. Em um paredão com Arthur e Gilberto, ela saiu com 99,17%.