Bárbara Evans reflete sobre término antigo com Gustavo Theodoro

Bárbara Evans se abriu sobre seu relacionamento com Gustavo Theodoro. Nos Stories do Instagram, Bárbara falou da importância do amor-próprio e quando passou por um término com o atual marido.

A eterna musa de Alto Leblon refletiu sobre o sofrimento ao terminar algum relacionamento e superação.

"Não é fácil, não é uma coisa que a gente consegue aprender fácil. Mas é muito bom depois que você passa por tudo isso e vê que sabe o seu tempo e que sabe superar aquilo que passou. Você se olha no espelho e fala: 'Eu não mereço ficar aqui em casa chorando. Não mereço essa tristeza e dor'. Transforma essa dor em força para conseguir superar e suportar, é isso que se chama amor-próprio".

Ela explicou que sempre sofreu muito com o fim de romances, mas que em certo momento da vida, aprender a como lidar com isso.

"Sempre sofria muito na vida quando me deixavam, porque era a imagem do homem da minha vida. Até um dia que deu esse estalo em mim e foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. A partir dali eu não me permiti sofrer. Acabar com a minha semana, com o período da minha vida".