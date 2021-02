Caio Castro será o novo apresentador de A Fazenda, diz site

Caio Castro na Record? Tudo indica que sim! Segundo o TV Pop, Caio será o novo apresentador da próxima edição de A Fazenda.

De acordo com o site, o anúncio será feito no Domingo Espetacular deste final de semana. A matéria deve exibir a trajetória do ator de 32 anos.

Esta será a segunda vez do namorado de Grazi Massafera a frente de um reality show. Ele já apresentou o Are You The One?, da MTV Brasil, em 2018.