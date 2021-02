Scott Disick diz que está pronto para casar com Kourtney "aqui e agora"

Scott Disick e Kourtney Kardashian, que são sempre shippados pelos fãs nas redes sociais, ainda vão subir ao altar? Em clipe da última temporada de Keeping Up With the Kardashians, Scott revela que ele se casaria com Kourtney "aqui e agora".

Durante jantar, Kim Kardashian pergunta ao ex-cunhado: "Kourtney e Scott, então, quando vocês vão reatar?"

Enquanto a família encara um silêncio constrangedor, Scott revela sua posição. "Onde quer que Kourt esteja, eu estou com ela. Para sempre".

Ao invés de uma resposta, Kourtney apenas diz: "Que amável".

Se recusando a recuar, Kim sugere um "casamento de Scott e Kourtney" para terminar a temporada final. "Seria épico", revela a dona da KKW Beauty.

Isso anima o resto da família e Khloé Kardashian apoia Scott para pedir a irmã em casamento. Enquanto Kourt permanece firme no assunto, Kris Jenner oferece algumas palavras de encorajamento.