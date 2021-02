Ex-namorada defende Arthur do BBB21: "Não é abusador"

Arthur Picoli, do BBB21, foi defendido pela ex-namorada Hemilly Bellon, após o brother ser chamado de abusador na web. A polêmcia teve início devido ao romance de Arthur com Carla Diaz no reality.

Através de Stories no Instagram, Hemilly decidiu se pronunciar por pedido da família do brother.

"Para quem não sabe, o Arthur Picoli, meu ex-namorado, tá participando do BBB21 e tem muita gente difamando ele, falando que ele é abusador. Já estava acompanhando tudo e querendo me pronunciar, mas fiquei meio assim...", iniciou.

"Aí a família dele entrou em contato comigo e pediu para eu falar sobre a minha relação com ele", revelou.