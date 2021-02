O real motivo do intervalo após saída de Karol Conká no BBB21

Karol Conká foi um dos assuntos mais comentados de terça-feira, 23, nas redes sociais. Mas além da eliminação, os internautas repercutiram o fato de a Globo ter exibido um longo intervalo antes de falar com Conká.

Como os fãs sabem, Tiago Leifert sempre conversa com o eliminado da vez no mesmo bloco em que anuncia sua saída.

No entanto, com a cantora foi diferente. Eliminada com nada menos que 99,17% dos votos, batendo o recorde de rejeição da história do BBB, a estrela só soube da alta porcentagem depois de vários comerciais.

Muitos acharam que a emissora e a assessoria de imprensa de Karol quiseram alertá-la sobre a atual situação de sua imagem fora da casa.

A Globo negou que o intervalo do programa tenha servido para tal ato. E o que realmente aconteceu foi revelado.