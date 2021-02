A reação das estrelas com as indicações ao Globo de Ouro 2021

Muitas estrelas receberam um alerta especial em seus celulares na manhã do dia 3 de fevereiro. O motivo? Elas foram indicadas ao Globo de Ouro 2021!

As musas Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson ajudaram a Hollywood Foreign Press Association a anunciar os indicados para a premiação deste ano. Alguns já veteranos, outros surpreenderam com as primeiras nomeações.

Entre elas estão Emma Corrin, Josh O'Connor, Helena Bonham Carter e Gillian Anderson, todas de The Crown. A quarta temporada do drama recebeu um total de 20 acenos, o máximo para qualquer série de 2021.

Kaley Cuoco de The Flight Attendant, Nicole Kidman de The Undoing, Ethan Hawke de The Good Lord Bird, o astro de The Sound of Metal Riz Ahmed e Lily Collins de Emily em Paris também foram nomeados para o Globo de Ouro, assim como a estrela de Hillbilly Elegy e atriz veterana Glenn Close, Jeff Daniels e Brendan Gleeson de The Comey Rule, Bob Odenkirk de Better Call Saul e Gary Oldman de Mank.