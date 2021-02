Beleza GG: Especialistas da Ford Models falam sobre relação com clientes

O Beleza GG vem mais uma vez com dicas para quem quer entrar na área da moda! E no vídeo de hoje, os experts da Ford Models vão falar sobre um tema delicado: clientes exigentes.

"A gente vai encontrar todos os tipos de cliente, vai ter o exigente, o muito bacana... E temos que lidar da esma maneira", disse a booker da agência, Deborah Branquinho.

"Com o exigente, você tem que ter um pouco mais de paciência, saber como falar. Não adianta ficar nervosa, porque têm alguns clientes um pouco grossos, mas aí é do perfil dele. Vai ter cliente que é muito fofinho. Do mesmo jeito que você tem que lidar com o fofinho você terá que lidar com cliente difícil".