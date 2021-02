Os participantes que tiveram maiores índices de rejeição no BBB

Em terceiro lugar como participante mais rejeitada está Aline Cristina, do BBB5, que manteve a posição por 15 anos. Ela obteve 95% dos votos no paredão com Grazi Massafera.

Em seguida, está Patrícia Leitte, do BBB18, que saiu da casa com 94,26%, após briga com Gleice Damasceno, a vencedora da edição.

Logo atrás está Felipe Cobra, do BBB7, eliminado com 93% dos votos, considerado o vilão da edição vencida por Diego Alemão.