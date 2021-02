Gabriela Pugliesi desabafa após separação: "Acordei e parecia um pesadelo"

A influencer também falou sobre a repercussão de que ela estaria espalhando uma "positividade tóxica" aos seguidores.

"Eu vivo de uma forma que me ajuda a entender a vida, a entender o por que a gente passa por sofrimentos e dificuldades. Isso não significa que eu não vejo o sofrimento. Eu interajo com ele de uma forma que seja construtiva na minha evolucão como ser humano", explicou.

"Entendo o sofrimento de uma forma positiva, sim. Não é tampar os olhos, é viver com fé e acreditar em Deus. Eu não questiono. É o que me dá sentido. Se não, tudo seria uma injustiça, do 'Porque comigo?' Não acho que ninguém seja vítima de nada, acho que de alguma forma eu atraí isso pra mim de acordo com as escolhas que fiz durante anos, durante minha vida".