Recomendado para você : Anitta pede recomeço para Karol Conká após BBB21: "Que enxergue os erros"

Anitta foi uma das celebridades que pediu para não atacarem Karol Conká após sua eliminação no BBB21. Na terça-feira, 23, Anitta mandou o recado e refletiu sobre o que Conká pode fazer aqui fora.

Nos Stories do Instagram, a cantora, antes mesmo do resultado do paredão, foi em defesa da eliminada e explicou que quando um famoso está em alta, todos querem ficar perto; mas a postura muda quando acontece um erro.

"Deixa ela ter um vacilo. Não vem um para estender a mão. Eu parei de seguir ela porque o povo já ia infernizar minha vida. Não sei como poderia ajudar nisso, porém eu estenderia minha mão. Porque o ser humano tem o direito de melhorar", disse ela na rede social.