Meghan e Harry planejam falar sobre "tensão" com família real à Oprah

David Fisher/Shutterstock

O comunicado anunciando a entrevista, afirma que Meghan falará sobre "a entrada na vida real, casamento, maternidade, filantropia e como ela está lidando com a vida sob intensa pressão pública".

Após o casal revelar sua entrevista com Oprah, a Westeminster Abbey postou a notícia de que uma mensagem de Rainha Elizabeth irá ao ar durante um especial da BBC One, chamado A Celebration for Commonwealth Day, no mesmo dia da entrevista, 7 de março, levantando rumores de uma possível indireta ao bate papo do neto com Oprah.