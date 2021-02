Karol Conká sobre atitudes com Lucas: "Lembrava momentos com meu pai"

Karol Conká que se auto-intitulou como a vilã Carminha, ao bater papo com Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta quarta-feira, 24, também falou sobre suas atitudes com Lucas Penteado. Segundo Karol, o episódio no reality fez com que ela se lembrasse de alguns momentos com seu pai.

"São gatilhos despertados através de uma reação de alguma coisa que rola ali. E eu não consigo lidar, me lembra coisas. Por exemplo, com o Lucas eu lembrava de momentos com meu pai. Ele não tem nada a ver com isso, mas tinha coisas, falas e jeitos dele que me lembravam", revelou.

"E eu realmente, já cheguei a comentar lá dentro, eu não aprendi a resolver as coisas com carinho, não na família porque minha mãe sempre foi muito querida. Mas fora, no colégio, trabalho, eu tenho uma cabeça um pouco diferente de pensar e muitas vezes eu era recebida com rajadas ao invés de amenidades".