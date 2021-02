Karol Conká diz que é a nova Carminha após recorde de rejeição no BBB21

Karol Conká, eliminada nessa terça-feira, 23, do BBB21, teve recorde de rejeição com 99,17% dos votos após muitas polêmicas. E como tradição, Karol participou do programa Mais Você, de Ana Maria Braga para falar sobre suas atitudes no reality.

A rapper admitiu que agiu errado no programa e disse que é a vilã da história. "Sabia que estava errada e fui invadida por uma amargura. Eu me perdi no jogo, me entreguei a esse lado azedo. Sou a nova Carminha, Nazaré, mas a vilã que vocês viram não é real do lado de fora".

"Gostaria de deixar frisado aqui que essa vilã que apareceu no programa não existe aqui , se não, não teria conquistado tudo que conquistei e chegado onde cheguei. Realmente dentro da casa despertou alguns demônios em mim", revelou, adicionando que irá procurar um psicólogo.