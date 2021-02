Marcos Pitombo irá à Justiça após boatos de caso com ex de Pugliesi

Marcos Pitombo se tornou um dos assuntos mais comentados desta terça-feira, 23, nas redes sociais. Pitombo foi apontado como sendo o pivô da separação de Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana.

Obviamente o ator desmentiu todos os rumores envolvendo seu nome e disse, através de sua assessoria de imprensa, que notificou judicialmente o perfil do Instagram que espalhou a mentira.

"A advogada Mariana Zonenschein, do escritório Asseff Zonenschein, já notificou judicialmente o perfil no Instagram que envolveu o nome do ator na separação do casal e entrará com ações nas esferas cível e criminal contra quem insistir em propagar essa notícia sem qualquer fundamento ou amparo na realidade".