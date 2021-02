Mandy Moore dá à luz primeiro filho com Taylor Goldsmith

Mandy Moore se tornou mamãe! Mandy anunciou nesta terça-feira, 23, que ela e seu marido, Taylor Goldsmith, deram boas-vindas ao primeiro filho.

A estrela de This Is Us foi ao Instagram para compartilhar a notícia. "Gus está aqui", confirmou ela, revelando o apelido do bebê. "Nosso doce menino, August Harrison Goldsmith. Ele foi pontual e chegou na data certa, para a alegria de seus pais. Estávamos preparados para nos apaixonar de todas as maneiras, mas vai além de tudo que poderíamos ter imaginado".

Os novos papais se casaram em novembro de 2018. "Ele me faz derreter. Não consigo imaginar nenhum parceiro melhor. Ele vai ser o pai mais incrível. Vejo o passado como um passo que me levou onde estou hoje. Eu ficaria feliz em superar tudo isso um milhão de vezes se isso me trouxesse para Taylor novamente", disse ela à Glamour, naquele ano.

Em agosto de 2020, a atriz escreveu um tributo comovente no Instagram para Taylor em seu aniversário. "Não tenho certeza do que fiz em uma vida passada para merecer você, mas deve ter sido algo grande. Você é inegável. Você é inegável. Sua luz, humildade, graça, humor e compaixão inerentes são contagiantes e me sinto sortuda por ter a chance de desfrutar de sua bondade com os braços abertos".