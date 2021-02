Ellie Goulding está grávida do primeiro filho com Caspar Jopling

Ellie Goulding e o marido Caspar Jopling serão pais! Ellie revelou em entrevista que está grávida de seu primeiro filho.

Em conversa com a Vogue, a cantora revelou que está gestante de 30 semanas e descobriu que estava grávida durante viagem na época de seu aniversário de casamento, em agosto.

"Foi louco porque era nosso aniversário de um ano. Não foi planejado. O pensamento de ficar grávida não parecia que pudesse ser uma realidade", disse a estrela. O casal disse "sim" em cerimônia em agosto de 2019.

Em meio à pandemia do coronavírus, a cantora enfrentou altos e baixos na gestação. "Ficar grávida meio que me fez sentir humana. Eu quero uma palavra melhor do que feminina, mas—eu tenho curvas que eu nunca tive antes. Estou curtindo isso. Meu marido está curtindo", disse ela à revista. No entanto, devido às circunstâncias globais, "pode ser particularmente solitário... porque não foi algo que eu tinha planejado para agora e eu sabia que seria uma jornada mais solitária devido ao que está acontecendo".