Príncipe Philip, de 99 anos, continua internado para tratar infecção

Philip deu um passo para trás dos holofotes, fazendo apenas algumas raras aparições em eventos reais. Como o secretário particular da Rainha Elizabeth II anunciou em maio de 2017, "O Duque de Edimburgo é patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações, com as quais continuará a ser associado, embora não desempenhe mais um papel ativo participando de compromissos. Sua Majestade continuará a realizar um programa completo de compromissos oficiais com o apoio dos membros da Família Real".