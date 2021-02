Recomendado para você : Kim Kardashian ouve hit sobre término de Olivia Rodrigo após divórcio de Kanye West

Kim Kardashian está provando que é tão fã do grande sucesso de Olivia Rodrigo quanto todos nós. Na segunda-feira, 22, Kim foi aos Stories do Instagram a fim de compartilhar vídeos com nada menos que Drivers License ao fundo.

O momento não chamaria atenção se não fosse pelo fato da estrela de Keeping Up With the Kardashians ter pedido o divórcio de Kanye West, e o hit de Olivia falar sobre um doloroso rompimento amoroso.

Os vídeos da musa apresentam a parte da música com a letra: "Todos os meus amigos estão cansados de ouvir o quanto sinto sua falta / Mas eu meio que sinto pena deles / Porque eles nunca vão conhecer você como eu".

"Hoje eu dirigi pelos subúrbios / E imaginei que estava voltando para casa para você / Eu sei que não éramos perfeitos, mas nunca me senti assim por ninguém / E eu simplesmente não consigo imaginar como você poderia fique bem agora que fui embora", continuou a canção.