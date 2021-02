Recomendado para você : BBB21: Pocah desmaia em festa e é socorrida por outros participantes

Pocah deu um susto nos fãs durante a madrugada desta terça-feira, 23. Pocah, que foi elogiada por Cardi B, desmaiou na Festa da Líder Sarah no BBB21.

Isso mesmo: muitos espectadores se surpreenderam com a cena, já que a musa estava dançando na pista com outros confinado e, de repente, caiu no chão.

Fiuk, João, Juliette, Sarah, Thaís e Viih Tube estavam próximos e ajudaram a cantora. "Respira, Pocah", disse a líder da semana.

Na sequência, as câmeras do pay-per-view foram cortadas e os fãs não puderam ver o que, de fato, aconteceu com Pocah.