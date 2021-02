Scott Disick adota filhotinho de cachorro e conquista a web com fofura

Scott Disick, que está apaixonadíssimo pela modelo Amelia Hamlin, tem um novo filho para chamar de seu!

Scott usou o Instagram no começo do mês de fevereiro para mostrar o filhotinho que ele adotou e os vídeos são fofos demais!

O astro de Keeping Up with the Kardashians compartilhou vários stories mostrando o filhote minúsculo brincando no quintal e posando ao lado de seu carro (que parece gigante perto do pequenino). Scott também publicou uma foto do filhote no colo de seu filho, Reign Disick. Parece que eles já se deram bem no primeiro encontro!

Por enquanto, ainda não foi revelado o nome do cãozinho, assim como sua raça. Porém, pelos cliques, é de se imaginar que ele seja um bebê bulldog.