Shailene Woodley confirma noivado com Aaron Rodgers

Real oficial: Shailene Woodley está rumo ao altar! Em entrevista a Jimmy Fallon nessa segunda-feira, 22, Shailene confirmou que está noiva de Aaron Rodgers.

Em trecho do programa, a atriz fala sobre o romance com o quarterback do Green Bay Packers e conta que eles estão noivos "há algum tempo", após se conhecerem durante a pandemia. "Para nós, não é uma novidade, sabe? Então é meio engraçado. Todo mundo agora está surtando e a gente pensa, 'Sim, estamos noivos há algum tempo'", disse ela ao apresentador do The Tonight Show.

A estrela também revela que não se imaginava casando com um atleta. "Ele é, primeiramente, um ser humano maravilhoso e incrível. Mas eu nunca pensei que ficaria noiva de alguém que atira bolas para viver. Tipo, eu nunca pensei quando mais nova, 'Sim, quando eu crescer vou me casar com alguém que atira bolas!' Mas ele é realmente muito bom nisso".

E a sintonia do casal foi tão boa, que ganhou até a aprovação do cachorro da musa.