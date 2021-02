Recomendado para você : Kim Kardashian e Kanye West optam por guarda compartilhada dos filhos

Kim Kardashian e Kanye West estão colocando os filhos em primeiro lugar. Enquanto Kim e Kanye continuam a resolver detalhes de seu acordo de divórcio, várias fontes revelam ao E! News que o casal concordou com uma guarda compartilhada das crianças, na esperança de manter as coisas relativamente normais.

"Kim acha que é importante que as crianças tenham uma relação com seu pai e que ele seja grande parte de suas vidas. No momento, as crianças estão principalmente com Kim e morando com ela. A qualquer hora que Kanye queira vê-los, ele pode. Ela não está o proibindo", disse fonte próxima à estrela ao E! News.

A fonte adiciona: "Kim não tem certeza de como será o futuro, mas ela deixou claro que Kanye é bem-vindo para passar tempo com eles quando quiser".

Uma fonte separada explicou que os dois estão muito envolvidos com os 4 herdeiros.