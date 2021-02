BBB21: Equipe de Thaís diz que foto mostrando testa é editada

Para completar, a equipe também divulgou vídeo de Nego Di, o eliminado com maior rejeição no reality, rindo de Thaís enquanto a matéria sobre calvície passava na TV.

"Olha, virar tema, virar manchete, calvície. Parece o Vegeta", disse ele sobre o personagem de Dragon Ball Z.

"Ela tá com as entradas do Stevie Wonder. Olhando ela pessoalmente não dava para ver que dava 70 conto de Uber da sobrancelha até o cabelo. Parece o Buzz Lightyear, o capacete", finalizou.

"As imagens do @negodioficial também estão sendo estudadas e analisadas. Agradecemos o carinho e a força de todos", escreveu a adm.