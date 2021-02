Marina Ruy Barbosa se manifesta sobre rumores de affair com Thiaguinho

Marina Ruy Barbosa ficou solteira e já estão arrumando pretendentes para ela. Segundo Fabíola Reipert, Marina estaria vivendo um affair com ninguém menos que Thiaguinho. OMG!

A colunista do A Hora da Venenosa, da Record, informou que o cantor tem sido visto com frequência no condomínio da atriz em São Paulo.

No entanto, a assessoria de imprensa da ruiva negou os rumores de romance.