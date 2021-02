Lucy Hale é flagrada aos beijos com ator de Riverdale

Em maio, Skeet levantou boatos de romance com Megan Blake Irwin após a modelo ser vista com um enorme anel em fotos que ela postou ao lado do ator com a legenda: "Meu para sempre". No entanto, o assessor de Skeet disse ao E! News que eles não estão noivos. Meses depois, o Daily Mail divulgou que a dupla removeu as fotos um do outro no Instagram, sugerindo uma separação.

Já Lucy, que estrelou um espisódio de Riverdale e protagonizou o spin-off da série, Katy Keene, foi vista com Colton Underwood, do The Bachelor. Fonte do E! News revelou que eles tiveram alguns "encontros casuais" mas que não era "nada sério".