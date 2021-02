Mãe de Ronaldinho Gaúcho morre vítima de Covid-19 aos 71 anos

Ronaldinho Gaúcho perdeu a mãe, Miguelina Elói Assis, na noite de sábado, 20, em Porto Alegre. Dona Miguelina tinha 71 anos e estava internada desde o ano passado após contrair Covid-19.

A mãe do craque brasileiro estava no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Mãe de Deus desde dezembro e não resistiu às complicações da doença, que já matou mais de 240 mil pessoas no Brasil.

A informação da morte de Dona Miguelina foi dada por alguns veículos, como a Rádio Itatiaia, e confirmada por alguns parentes, como Diego Assis, sobrinho de Ronaldinho, que disse que a avó "foi descansar".