A vida amorosa de Kim Kardashian após se divorciar de Kanye West

Kim Kardashian é uma mulher solteira. Kim e seu ex-marido, Kanye West, estão se separando após seis anos de casamento. Mas será que ela já está pronta para encontrar um novo homem?

A estrela de 40 anos pediu oficialmente o divórcio do rapper na sexta-feira, 19, tornando-se uma das solteiras mais desejadas de Hollywood.

Uma fonte próxima à musa de Keeping Up With the Kardashians contou detalhes sobre a vida amorosa dela após o pedido de divórcio.

"Kim não está pronta para namorar e não está focada em namorar ainda. Ela teve um ano difícil e quer se concentrar em si mesma e nos filhos agora".

A estrela sabe que seus amigos vão tentar arranjá-la com pessoas em potencial, mas ela "não está colocando nenhuma energia nisso neste momento".

"Ela tem o apoio total de sua família e namoro não está em seu radar, ela está exclusivamente focada em seus filhos", contou uma segunda fonte.