Meghan Markle e Príncipe Harry ajudam abrigo de mulheres após enchentes no Texas

Jan Langbein, CEO da Genesis Women's Shelter & Support, também agradeceu ao casal por sua ajuda. "Este presente não apenas suprirá nossas necessidades críticas", disse ela em um comunicado obtido pelo E! News, "traz um holofote internacional para a violência contra mulheres e crianças, permitindo que os sobreviventes saibam que eles não estão sozinhos".

Além de fazer uma doação que irá servir para substituir o telhado e fazer reparos na casa de habitação temporária do abrigo, Annie's House, Harry e Meghan forneceram outros recursos para ajudar a atender às necessidades de emergência de resposta imediata. O duque e a duquesa conversaram com a equipe da instituição, observando que seus corações permanecem com a comunidade, com as famílias que a Genesis atende, assim como com os voluntários e trabalhadores no local. Eles também encorajam todos a apoiarem o povo do Texas de todas as maneiras que puderem.