BBB21: Ana Maria diz que inventará desculpa para não entrevistar Conká

Parece que nem Ana Maria Braga quer papo com Karol Conká! Nesta segunda-feira, 22, Ana Maria brincou sobre uma possível entrevista com Karol após sua eliminação do Big Brother Brasil.

Como os fãs sabem, a cantora está no paredão com Arthur e Gilberto; porém, devido à sua impopularidade fora da casa e nas redes sociais, ela tem grandes chances de ser a próxima eliminada.

Após a saída, o confinado, contratualmente, precisa ir ao Mais Você, da Globo.