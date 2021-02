Recomendado para você : Khloé Kardashian exibe anel de diamante e aumenta rumores de noivado

Kim Kardashian está na mira dos holofotes devido ao fim de seu casamento com Kanye West. Mas há outra Kardashian chamando atenção: Khloé!

No domingo, 21, a estrela de Keeping Up With the Kardashians postou uma foto no Instagram em que aparece ajoelhada, na beira da piscina, usando um biquíni preto e nada menos que um anel de diamante.

A joia no dedo anelar gerou especulações sobre um possível noivado com o pai de sua filha, Tristan Thompson.

Morgan Stewart, apresentadora do E!, perguntou "ESTÃO?" e recebeu a resposta da estrela: "Sim! Eles estão!". Mas apesar da resposta positiva, tudo não passava do lançamento de um novo sapato da Good American.

O jogador de basquete de 29 anos, com quem divide a filha True Thompson, de 2 anos, comentou: "UAU!!!!!!! Essa grama foi cortada com perfeição".

A especulação de noivado continuou independentemente. "Ok bling bling, nós vemos você", comentou a estrela do Selling Sunset, Christine Quinn, junto com emojis de um diamante, um rosto piscando e palmas de mãos.