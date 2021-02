Recomendado para você : Karol Conká diz que levou "garrafada" de rapper e Flora Matos responde

Karol Conká, que deu detalhes sobre noite com Bil, fez revelações polêmicas no BBB21. Durante conversa com Lumena, nesse domingo, 21, Karol disse que levou uma "garrafada" na cara de outra rapper, além de sofrer perseguições.

Na web, os internautas logo cogitaram que a cantora em questão seria Flora Matos, e confirmaram a aposta após a rapper se pronunciar em seu Twitter.

"Eu já levei garrafada na cara de uma artista de rap, em Brasília, sabe quem é?", disse ela à Lumena. "Toda equipe saiu fora no mesmo dia, os artistas todos falaram, 'tchau, adeus'. Jogou na minha cara, chegou e 'pau' na minha cara. E eu não fiz nada".

Em seguida, a sister fez mais acusações: "Me xingava no Twitter, fazia post, falsificava flyer desde o início da minha carreira, ela me atazanou a vida. Pense num inferno e eu nunca falei nada. Nunca revidei os tuítes maldosos, ficava aqui plena".

Conká também disse que recebeu apoio de Emicida. "Um dia o Emicida falou pra mim, 'Eu não sei como você aguentou', porque ele revidou. Ele acabou falando umas coisas lá pra ela".