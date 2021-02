Gabriela Pugliesi fala sobre separação com Erasmo e tentativa de engravidar

"Meu corpo mudou completamente, fiquei com celulite até o joelho, minha cabeça pirou. Tinha dias que eu tava com depressão e outro tava radiante", disse ela. "São muitos picos hormonais, umas oscilações muito loucas. É como se você vivesse em uma TPM eterna com alto e baixos. Vivia cada dia pensando no próximo dia, que faltariam tantos dias para algum resultados. Eu me anulei, a minha vida se resumiu a isso".

"Eu não dividi nada disso com a minha mãe porque eu sei que era um sonho pra ela. Como eu sempre achava que seria no próximo mês, acabei vivendo tudo isso sozinha e com o Erasmo, claro, que estava do meu lado e também queria muito ter um filho. Os dois queriam muito. Ele estava tanto do meu lado, queria tanto ser pai, que em um determinado momento, esse mês agora, teve um acontecimento que eu jamais esperava e terminei meu casamento".

"Eu tive uma decepção, não tem como eu inventar outras palavra, mas eu também não vou entrar nessa história porque não é sobre isso também. É sobre a gente fazer planos, às vezes até forçar uma situação, e por mais que a gente seja nosso sonho, que tem que acontecer agora, meu amor, se Deus não quer e se ele sabe que isso não é pra você, não vai acontecer".

"Dei o exemplo da gravidez, mas é com tudo na nossa vida. Tentei engravidar enlouquecidamente, mas eu não consegui. Sabe por quê? Porque não era para ser", afirmou. "Não era para ser agora, não era para ser com o Erasmo. Eu só ia saber disso se Deus colocasse alguma coisa na minha frente".