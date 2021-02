Princesa Eugenie revela nome e primeira foto do filho com Jack Brooksbank

Princesa Eugenie compartilhou duas imagens que mostram pela primeira vez o rosto do filho recém-nascido, fruto do casamento com Jack Brooksbank. Eugenie postou as fotos no sábado, 20, em seu Instagram.

Em um dos cliques, a princesa de 30 anos aparece ao lado do marido enquanto segura o pequeno, que está enrolado em um cobertor azul e com uma touca da mesma cor. Fofura define!

"Queríamos apresentá-los a August Philip Hawke Brooksbank. Obrigada por tantas mensagens maravilhosas. Nossos corações estão cheios de amor por este pequeno humano, palavras não podem expressar. Estamos muito animados em poder compartilhar essas fotos com você", escreveu ela.

Já no Story, a monarca mandou: "No fim de semana do aniversário de seu avô, pensando em meu avô, estamos apresentando nosso filho. Ele recebeu o nome de seus bisavôs".