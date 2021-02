Como a família de Kim Kardashian se sente com o divórcio de Kanye West

As irmãs Kardashian sempre tiveram suas brigas, mas no final do dia, elas estão lá para ajudar nos bons e maus momentos.

O círculo estreito de Kim Kardashian provou exatamente isso, com uma fonte próxima à estrela dizendo exclusivamente ao E! News que Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian têm sido o seu "sistema de apoio", enquanto ela marca o fim de seu casamento de seis anos com Kanye West.

Sobre a reação delas ao pedido de divórcio de Kim, a fonte compartilha: "Todas elas entendem perfeitamente que é isso que Kim precisa fazer".

Khloé e Kourtney são "extremamente protetoras" com Kim e a ofereceram um ombro para se apoiar enquanto ela segue com o processo. O informante disse: "Sempre que ela está chateada ou triste, ela sabe que pode ligar para elas ou ir para uma de suas casas e elas estão sempre lá para ela".

Além disso, a fonte compartilha que as irmãs têm sido "muito úteis com as crianças", permitindo que Kim se concentre em seu trabalho e nos estudos jurídicos.