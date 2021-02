O real motivo pelo qual Kim Kardashian pediu o divórcio de Kanye West

SplashNews.com

A segunda fonte observa que Kim está "definitivamente triste, mas ela se sente confiante em sua decisão" de se divorciar dele, porque ela sabe que é o melhor para ela e sua família. "Ela já se sente divorciada há meses", contou a fonte. "Já passou muito tempo e ela se sente aliviada por finalmente poder seguir em frente".

No entanto, a fonte secundária diz que Yeezy está "chateado" com a decisão. Ele não queria que ela continuasse com o divórcio, mas concordou que era o melhor. "Ele gostaria que eles tivessem feito isso funcionar. Eles chegaram a acordos em todas as frentes e Kanye entendeu os desejos de Kim".

De acordo com essa fonte, a designer da SKIMS decidiu entrar com o processo na sexta-feira depois que as estrelas finalmente fizeram um acordo sobre a divisão de seus ativos. Eles estão na mesma página, mas não há comunicação entre eles, exceto por meio de advogados e assistentes.