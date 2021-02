BBB21: O que não sabíamos sobre os participantes até agora

O BBB21 está dando o que falar! Se não bastasse tanta controversa dentro da casa, os espectadores seguem opinando sobre as atitudes dos confinados.

As primeiras semanas, por exemplo, se tornaram polêmicas especialmente pelas falas xenofóbicas, militarismo extremo e pela saída de Lucas Penteado.

Ao longo do confinamento, diversas informações pessoais sobre os participantes vieram à tona, seja por veículos de comunicação ou através dos mesmos. E foram revelações que até os próprios fãs não sabiam.

O Grupo Pipoca integra os anônimos do reality show, como o segundo eliminado Arcrebiano e Arthur. Em certo momento do jogo, eles conversaram sobre um tal de Marcos, do qual ambos conheciam aqui fora.

A dupla se referiu a Marcos Moraes, da MM Estratégia de Imagem, que cuida das carreiras e redes sociais de ambos. Quanta coincidência!