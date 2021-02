Recomendado para você : Khloé Kardashian responde após ser acusada de controlar amizades de Kylie

Khloé Kardashian respondeu comentário de internauta sobre sua relação com Kylie Jenner nessa quinta-feira, 18. Em post no Instagram, com vídeo de KUWTK no qual Tristan Thompson aparece, uma usuária perguntou à Khloé se ela permitiria que Kylie fosse amiga de Jordyn Woods de novo, depois que a estrela se reconciliou com Tristan.

"Estou tão doente e cansada dessa narrativa que eu controlo minha irmã ou que eu dito quem ela escolhe ter por perto. Eu nunca, e eu quero dizer NUNCA disse à minha irmã de quem ela deve ser amiga", escreveu Koko.

A estrela ainda deixou claro que Kylie "é uma pessoa adulta, que pode fazer o que ela quiser".

"Eu a apoiarei em qualquer coisa que ela queira fazer! Eu amo minha irmã incondicionalmente! Isso significa independente de com quem ela escolhe ter amizade, eu sempre a amarei, respeitarei e valorizarei minha irmã incondicionalmente! Ela é minha parceira de vida e eu sempre respeitarei suas escolhas! Aliás, eu não tenho sentimentos ruins contra NINGUÉM!!! De verdade. Meu coração não carrega ódio algum. Ao menos que você saiba o que está falando, respeitosamente, CALE A BOCA!"